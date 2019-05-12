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Армия Южной Кореи обзаведется военными роботами в 2024 году

Армия Южной Кореи обзаведется военными роботами в 2024 году
14:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Южная Корея планирует к 2024 году ввести в строй военных роботов.

Южная Корея намерена к 2024 году ввести в эксплуатацию военных роботов, имитирующих животных, змей и насекомых.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на доклад Агентства по программе закупок вооружений.

"Роботы изменят правила игры в будущих войнах, а связанные с ними технологии, как ожидается, внесут большие изменения в сферу оборонной промышленности", - сказал представитель агентства по закупке вооружений. 

Агентство разработало план активного применения так называемых биомиметиков в будущих системах военного вооружения.

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Как ожидается, такие роботы могут быть использованы и в поисково-спасательных операциях, и в разведывательных целях.

Планируется, что уже в 2024 году будут задействованы несколько видов роботов, имитирующих людей, пресмыкающихся, насекомых и морских обитателей.

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Южная Корея, Роботы, Военные технологии, Бороботы.
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