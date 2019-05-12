Армия Южной Кореи обзаведется военными роботами в 2024 году

Южная Корея намерена к 2024 году ввести в эксплуатацию военных роботов, имитирующих животных, змей и насекомых.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на доклад Агентства по программе закупок вооружений.
"Роботы изменят правила игры в будущих войнах, а связанные с ними технологии, как ожидается, внесут большие изменения в сферу оборонной промышленности", - сказал представитель агентства по закупке вооружений.
Агентство разработало план активного применения так называемых биомиметиков в будущих системах военного вооружения.
Как ожидается, такие роботы могут быть использованы и в поисково-спасательных операциях, и в разведывательных целях.
Планируется, что уже в 2024 году будут задействованы несколько видов роботов, имитирующих людей, пресмыкающихся, насекомых и морских обитателей.