Армия Южной Кореи обзаведется военными роботами в 2024 году

Новости мира: Южная Корея планирует к 2024 году ввести в строй военных роботов.

Южная Корея намерена к 2024 году ввести в эксплуатацию военных роботов, имитирующих животных, змей и насекомых.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на доклад Агентства по программе закупок вооружений.

"Роботы изменят правила игры в будущих войнах, а связанные с ними технологии, как ожидается, внесут большие изменения в сферу оборонной промышленности", - сказал представитель агентства по закупке вооружений.

Агентство разработало план активного применения так называемых биомиметиков в будущих системах военного вооружения.

Как ожидается, такие роботы могут быть использованы и в поисково-спасательных операциях, и в разведывательных целях.

Планируется, что уже в 2024 году будут задействованы несколько видов роботов, имитирующих людей, пресмыкающихся, насекомых и морских обитателей.