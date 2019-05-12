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На Шри-Ланке церкви впервые после терактов провели воскресные богослужения

На Шри-Ланке церкви впервые после терактов провели воскресные богослужения
17:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Католические церкви Шри-Ланки впервые после апрельских терактов провели воскресные службы.

Католические церкви на Шри-Ланке провели первые воскресные богослужения после террористической атаки, унесшей более 250 жизней.

Об этом сообщает The Guardian.

"Католики в шриланкийских городах Коломбо и Негомбо, в которых террористы-смертники совершили нападения на церкви в Пасхальное воскресенье, провели свои первые воскресные мессы после нападения, унесшего жизни более 250 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности церковь Св. Люсии в Коломбо - один из самых крупных на Шри-Ланке - охраняли солдаты с автоматами, военные на мотоциклах патрулировали прилегающие улицы.

Каждый, кто входил в церковь, подвергался обыску. Также запрещено было проносить с собой в церковь сумки.

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Как сообщалось ранее, 21 апреля на острове Шри-Ланка в результате серии взрывов в церквях и гостиницах погибли более 250 человек. В связи с терактами правительство Шри-Ланки объявило комендантский час на всем острове, а также ввело ограничения на пользование социальными сетями, которое было снято 30 апреля.

В течение двух недель католические церкви Шри-Ланки не проводили воскресные службы после того, как власти сообщили о новых запланированных атаках боевиков, связанных с террористической группировкой и ИГИЛ.

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Теракты, Шри-Ланка, Церкви, ИГИЛ.
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