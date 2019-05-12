Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
Итоги 11 мая: Враги США, транзит нефти, Садовый заявил о своих планах и ответ Минкульта
Итоги 11 мая: Враги США и транзит нефти в Европу
Лима во втором раунде нокаутировал Пейджа
Лима во втором раунде нокаутировал Пейджа
Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников

ИГИЛ сообщила о создании своей "провинции" в Индии

ИГИЛ сообщила о создании своей "провинции" в Индии
07:30 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Боевики экстремистской группировки ИГИЛ заявили о создании своей "провинции" в Индии.

Боевики террористической группировки ИГИЛ заявили о создании своей "провинции" в Индии после боев с силами безопасности в спорном регионе Кашмир, во время которых погиб вероятный террорист.

Информагентство Amaq, связанное с ИГИЛ, сообщило, что лидеры группировки назвали эту территорию "Вилайя Хинд", передает "Радио Свобода".

Агентство Amaq также сообщило, что боевики нанесли жертв индийской армии в городе Амфипора (округ Шопиан, Кашмир). Ранее индийская полиция заявила об уничтожении боевика во время боев в Шопиане.

СМИ: "ИГИЛ" может атаковать курорты стран Азии и Африки

"Нынешнее заявление ИГИЛ может рассматриваться как намерение группировки укрепить свои позиции после того, как в апреле террористы были изгнаны из самоназванного "халифата" в Ираке и Сирии", - отмечает "Радио Свобода".

Напомним, ранее террористическая группировка ИГИЛ распространило видеозапись со своим лидером Абу-Бакром аль-Багдади. Он появился перед камерой впервые с 2014 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Индия, Террористы, Боевики, ИГИЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
02 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
03 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
04 Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
05 Спикер постпреда Украины при ООН прокомментировал назначение Ельченко послом на Ямайке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим
Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим
Прогноз погоды: синоптики обещают дожди с грозами и до +26 тепла
Погода: синоптики обещают дожди с грозами и до +26 тепла
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
День матери: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
День матери: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь