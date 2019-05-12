ИГИЛ сообщила о создании своей "провинции" в Индии

Новости мира: Боевики экстремистской группировки ИГИЛ заявили о создании своей "провинции" в Индии.

Боевики террористической группировки ИГИЛ заявили о создании своей "провинции" в Индии после боев с силами безопасности в спорном регионе Кашмир, во время которых погиб вероятный террорист.

Информагентство Amaq, связанное с ИГИЛ, сообщило, что лидеры группировки назвали эту территорию "Вилайя Хинд", передает "Радио Свобода".

Агентство Amaq также сообщило, что боевики нанесли жертв индийской армии в городе Амфипора (округ Шопиан, Кашмир). Ранее индийская полиция заявила об уничтожении боевика во время боев в Шопиане.

"Нынешнее заявление ИГИЛ может рассматриваться как намерение группировки укрепить свои позиции после того, как в апреле террористы были изгнаны из самоназванного "халифата" в Ираке и Сирии", - отмечает "Радио Свобода".

Напомним, ранее террористическая группировка ИГИЛ распространило видеозапись со своим лидером Абу-Бакром аль-Багдади. Он появился перед камерой впервые с 2014 года.