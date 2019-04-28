СМИ: "ИГИЛ" может атаковать курорты стран Азии и Африки

Новости мира: Существуют опасения, что после падения халифата "ИГИЛ" в Сирии и Ираке, уязвимыми местами могут стать Индия, Мальдивы и другие туристические места.

После падения халифата "ИГИЛ" в Сирии и Ираке, террористы могут осуществлять атаки в других частях мира, как в Шри-Ланке. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на собеседников в разведке.

"У организаторов террористических атак развязались руки для того, чтобы осуществлять атаки на туристов, как в Шри-Ланке, потому что они больше думают о том, как управлять "ИГИЛ", - говорится в сообщении.

Собеседники СМИ опасаются, что после падения халифата "ИГИЛ" в Сирии и Ираке, террористы могут осуществлять атаки в других туристических местах в мире.

По мнению источников в разведке, такие уязвимые места могут быть в Индии, на Мальдивах, в туристических зонах на востоке Кении и Танзании.

Как сообщалось, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Три из них прогремели в католических церквях во время пасхальных богослужений, другие - в гостиницах. По данным властей, в результате нападений погибли 253 человека, среди них десятки иностранных туристов. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "ИГИЛ".