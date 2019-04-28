Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Геращенко: Для политического блока Минска Путин должен отменить ряд указов
Геращенко: Для политического блока Минска Путин должен отменить ряд указов
В МВД сообщили, сколько украинцев приняли участие в Пасхальных богослужениях
В Пасхальных богослужениях участвовали более 6,7 млн человек
План подготовки сборной Украины U-20 к чемпионату мира по футболу
План подготовки сборной Украины U-20 к чемпионату мира по футболу
Пасха 2019: Украинские селебрити сегодня отмечают светлый праздник
Пасха 2019: Украинские селебрити сегодня отмечают светлый праздник

СМИ: "ИГИЛ" может атаковать курорты стран Азии и Африки

СМИ: "ИГИЛ" может атаковать курорты стран Азии и Африки
13:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Существуют опасения, что после падения халифата "ИГИЛ" в Сирии и Ираке, уязвимыми местами могут стать Индия, Мальдивы и другие туристические места.

После падения халифата "ИГИЛ" в Сирии и Ираке, террористы могут осуществлять атаки в других частях мира, как в Шри-Ланке. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на собеседников в разведке.

"У организаторов террористических атак развязались руки для того, чтобы осуществлять атаки на туристов, как в Шри-Ланке, потому что они больше думают о том, как управлять "ИГИЛ", - говорится в сообщении.

Собеседники СМИ опасаются, что после падения халифата "ИГИЛ" в Сирии и Ираке, террористы могут осуществлять атаки в других туристических местах в мире.

По мнению источников в разведке, такие уязвимые места могут быть в Индии, на Мальдивах, в туристических зонах на востоке Кении и Танзании.

Премьер Шри-Ланки не намерен уходить в отставку из-за терактов

Как сообщалось, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Три из них прогремели в католических церквях во время пасхальных богослужений, другие - в гостиницах. По данным властей, в результате нападений погибли 253 человека, среди них десятки иностранных туристов. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "ИГИЛ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Кения, Танзания, Угроза, Мальдивы, ИГИЛ, Туристические места, Атаки на туристов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей
02 Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
03 Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече покажет готовность к деэскалации на Донбассе
04 Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
05 Шутки плохи: признаки приближающегося инсульта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Заместитель Турчинова заявил о планах ликвидации &quot;Укроборонпрома&quot;
В СНБО заявили о планах ликвидации "Укроборонпрома"
В синагоге Калифорнии произошла стрельба
В синагоге Калифорнии произошла стрельба
Погода на 29 апреля: на Пасху дожди по всей территории Украины
На Пасху дожди по всей территории Украины
Пасхальные таинства, о которых мы так мало знаем
Пасхальные таинства, о которых мы так мало знаем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь