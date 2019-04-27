Премьер Шри-Ланки не намерен уходить в отставку из-за терактов

Новости мира: Глава правительства Шри-Ланки заявил, что не будет уходить с должности из-за терактов.

Председатель правительства Шри-Ланки Раниль Викремесингхе утверждает, что его не информировали об опасности терактов, а поскольку он не мог предотвратить это, то не намерен уходить с должности главы правительства государства.

Об этом сообщает BBC.

“Раниль Викремесингхе сказал, что важная информация о любой опасности для государства ему не поступала”, - говорится в сообщении.

Взрывы, унесшие не менее 250 жизней, стали следствием провала национальной разведки Шри-Ланки. Глава национальной полиции страны и руководитель министерства обороны ранее ушли в отставку из-за терактов. А вот премьер Викремесингхе утверждает, что тот факт, что он не знал об опасности, означает, что ему не нужно уходить со своей должности.

"Если бы у нас были какие-то сведения, и мы не приняли меры, я бы немедленно подал в отставку", - сказал чиновник.

Напоминаем, 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и других городах произошло по меньшей мере восемь взрывов. В частности, взрывы прогремели в трех центральных гостиницах Коломбо, а также в трех католических церквях. Правительство Шри-Ланки объявил комендантский час. Также введено ограничение на пользование социальными сетями. По данным ЮНИСЕФ, среди погибших было 45 детей.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.