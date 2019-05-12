Трагедия в Индии: 300 яков попали в снежную ловушку и умерли от голода

Новости мира: В этом году потери стали самыми высокими за всю историю наблюдений.

По меньшей мере 300 яков погибли от голода в районе границы Индии и Китая. Животные оказались в ловушке из-за тяжелого снегопада.

Как сообщает BBC, индийский чиновник Радж Ядав (Raj Yadav) сообщил, что тела животных были найдены на северо-востоке штата Сикким в пятницу.

Яки были изолированы в области с декабря. Власти пытались сбрасывать им еду с вертолета, но от этого пришлось отказаться из-за погодных условий.

Отмечается, что яков разводили в этих землях на протяжении тысячелетий. Этих животных активно используют в хозяйстве.

В данный момент предпринимаются усилия, чтобы добраться до еще 50 яков, которые все еще изолированы в области. Владельцы яков должны получить компенсацию в 30 тысяч рупий (около 430 долларов) за каждое погибшее животное, но средства выплачиваются максимум за трех яков на семью.

Как сообщалось ранее, в резюме нового доклада Межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) отмечалось, что степень воздействия человека на окружающую среду беспрецедентна, и вымирание растений и животных ускоряется. Под угрозой исчезновения сейчас находится до миллиона из примерно восьми миллионов видов.