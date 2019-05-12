Пять человек погибли в ходе нападения на пятизвездочный отель в Пакистане

Новости мира: По информации СМИ, трое нападавших ликвидированы.

В 5-звездочном отеле Pearl Continental в Пакистане от рук нападавших погибли 5 человек и еще 6 получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

"В результате атаки на 5-звездочный отель Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар в Белуджистане погибли 5 человек: военный и 4 работника отеля", - говорится в сообщении.

Кроме того, были ранены 2 военнослужащих, 2 морпеха и 2 работника отеля.

Как сообщалось, в субботу, 11 мая, несколько вооруженных людей ворвались в холл отеля, убив охранника, и подняли беспорядочную стрельбу, пытаясь прорваться к лестнице и высших этажей здания. Правоохранителям удалось вывести гостей из отеля и заблокировать нападающих на четвертом этаже, после чего их уничтожили. Местная сепаратистская группа взяла ответственность за теракт и пообещала "новые убийства как в Пакистане, так и в Китае".

Город Гвадар стал центром китайского многомиллиардного логистического проекта, который должен связать КНР с Аравийским морем и странами Аравийского полуострова.