КНДР обвиняет США в "незаконном ограблении"

Новости мира: КНДР обвинила США в игнорировании договоренностей.

Северная Корея обвинила США в игнорировании договоренностей в связи с задержанием северокорейского судна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Так, Северная Корея обвинила Вашингтон в полном игнорировании договоренностей двух стран, достигнутых на саммите в июне 2018 года между лидерами Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, после того как США задержали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна. Соответствующее заявление сделал во вторник представитель МИД КНДР.

КНДР назвала задержание США грузового судна "незаконным ограблением" и призвала немедленного вернуть его.

Напомним, Департамент юстиции США сообщил 9 мая, что задержал грузовой корабль Северной Кореи.

Это первое задержание северокорейского судна со стороны американского правительства в рамках действующих санкций против Пхеньяна.