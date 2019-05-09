Скачать
Пятница, 10.05.2019
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая

США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР

США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
22:22 Чт, 9 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Штаты арестовали судно КНДР за нарушение санкций.

Грузовой корабль "Wise Honest" использовался для экспорта угля из Северной Кореи и импорта оборудования в нарушение санкций США и ООН, поэтому был арестован и сейчас находится на хранении и под контролем США.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции США для прессы.

"Грузовой корабль "Wise Honest" сейчас арестован Соединенными Штатами после взятия его под контроль в соответствии с ордером, выданным в Южном округе штата Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

США отмечают, что корабль тоннажностью 17,061 тонн был одним из крупнейших грузовых судов Северной Кореи, задействованных в нелегальной перевозке угля из Северной Кореи и "для доставки продукции тяжелого машиностроения" в страну.

"Сегодня мы впервые в истории арестовали северокорейское грузовое судно... Мы обнаружили северокорейскую схему по экспорту многих тонн высококачественного угля зарубежных покупателей вместе с сокрытием происхождения судна", - заявил прокурор США Джеффри Берман.

Северная Корея снова провела запуски ракет

Он добавил, что эта схема не только позволяла Северной Кореи обходить санкции - этот корабль также использовался для доставки оборудования в Северную Корею, которое помогало Пхеньяну развивать свою мощность в обход санкций.

"Благодаря этому аресту, мы прервали этот процесс. Мы стремимся и способны использовать весь спектр средств для выявления, сдерживания и расследования обманчивых действий Северной Кореи, направленных на избежание санкций", - пояснил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Санкции, КНДР, Судно, Wise Honest.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 1:1 Айнтрахт: онлайн-трансляция матча (серия пенальти)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Стоимость показа чашки Starbucks оценили в 2,3 миллиарда долларов
04 В украинский прокат выходят ужасы "Омен: Перерождение"
05 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь