США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР

Новости мира: Штаты арестовали судно КНДР за нарушение санкций.

Грузовой корабль "Wise Honest" использовался для экспорта угля из Северной Кореи и импорта оборудования в нарушение санкций США и ООН, поэтому был арестован и сейчас находится на хранении и под контролем США.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции США для прессы.

"Грузовой корабль "Wise Honest" сейчас арестован Соединенными Штатами после взятия его под контроль в соответствии с ордером, выданным в Южном округе штата Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

США отмечают, что корабль тоннажностью 17,061 тонн был одним из крупнейших грузовых судов Северной Кореи, задействованных в нелегальной перевозке угля из Северной Кореи и "для доставки продукции тяжелого машиностроения" в страну.

"Сегодня мы впервые в истории арестовали северокорейское грузовое судно... Мы обнаружили северокорейскую схему по экспорту многих тонн высококачественного угля зарубежных покупателей вместе с сокрытием происхождения судна", - заявил прокурор США Джеффри Берман.

Он добавил, что эта схема не только позволяла Северной Кореи обходить санкции - этот корабль также использовался для доставки оборудования в Северную Корею, которое помогало Пхеньяну развивать свою мощность в обход санкций.

"Благодаря этому аресту, мы прервали этот процесс. Мы стремимся и способны использовать весь спектр средств для выявления, сдерживания и расследования обманчивых действий Северной Кореи, направленных на избежание санкций", - пояснил он.