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В Таджикистане осужденные устроили бунт: десятки погибших

В Таджикистане осужденные устроили бунт: десятки погибших
12:43 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Таджикистане в ночь на 20 мая заключенные в колонии, осужденные за членство в ИГИЛ, устроили бунт, убив трех охранников.

В результате бунта в колонии в пригороде столицы Таджикистана погибли 32 человека.

Об этом сообщает AFP.

"В результате беспорядков в тюрьме в Таджикистане погибли 32 человека", - говорится в сообщении.

Пятеро заключенных и трое охранников были убиты взбунтовавшимися заключенными из ИГИЛ во время беспорядков.

"После репрессивной операции 24 члена этой группы были убиты, а 25 других арестованы. Заложники были освобождены", - информировали в министерства юстиции страны.

Замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров заявил, что были убиты 29 заключенных. По его словам, "с восемью из них заключенные расправились сами".

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Чиновники добавили, что сейчас ситуация в колонии стабильная и взята под контроль, следственные органы продолжают расследование данного факта.

Колония находится в городе Вахдат, в 15 километрах юго-восточнее Душанбе. В ней содержатся порядка 1500 заключенных.

Как сообщалось, вечером в воскресенье в тюрьме в Вахдате, что в 17 километрах к востоку от столицы Таджикистана Душанбе, произошел бунт. В настоящее время ситуация нормализована. Ведется следствие.

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Таджикистан, Тюрьма, Бунт, ИГИЛ.
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