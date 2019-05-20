В Таджикистане осужденные устроили бунт: десятки погибших

Новости мира: В Таджикистане в ночь на 20 мая заключенные в колонии, осужденные за членство в ИГИЛ, устроили бунт, убив трех охранников.

В результате бунта в колонии в пригороде столицы Таджикистана погибли 32 человека.

Об этом сообщает AFP.

"В результате беспорядков в тюрьме в Таджикистане погибли 32 человека", - говорится в сообщении.

Пятеро заключенных и трое охранников были убиты взбунтовавшимися заключенными из ИГИЛ во время беспорядков.

"После репрессивной операции 24 члена этой группы были убиты, а 25 других арестованы. Заложники были освобождены", - информировали в министерства юстиции страны.

Замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров заявил, что были убиты 29 заключенных. По его словам, "с восемью из них заключенные расправились сами".

Чиновники добавили, что сейчас ситуация в колонии стабильная и взята под контроль, следственные органы продолжают расследование данного факта.

Колония находится в городе Вахдат, в 15 километрах юго-восточнее Душанбе. В ней содержатся порядка 1500 заключенных.

Как сообщалось, вечером в воскресенье в тюрьме в Вахдате, что в 17 километрах к востоку от столицы Таджикистана Душанбе, произошел бунт. В настоящее время ситуация нормализована. Ведется следствие.