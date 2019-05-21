Боевой флот Китая стал крупнейшим в мире

Новости мира: Китай превзошел США по общему количеству боевых кораблей.

В настоящий момент Китай обладает большим количеством боевых кораблей, чем США.

ВМС Китая смогли достигнуть численности в 300 кораблей – на 13 больше, чем у ВМС США.

Как сообщает Popular mechanics, аналитический проект ChinaPower представил сравнение ВМС Китая с флотами нескольких других морских держав. С тремя сотнями боевых кораблей флот Китая является крупнейшим в мире.

У США – 287 кораблей, у России – 83 корабля, у Великобритании – 75 кораблей, у Австралии – 48 кораблей.

Тем не менее, ВМС Китая испытывают острую нехватку платформ для проекции силы (к примеру - авианосцев). Значительная часть китайского флота приходится на корабли, не предназначенные для проведения операций вдалеке от родных берегов. Китай обладает всего одним авианосцем, в то время как у США их 11.

По общему тоннажу судов флот США по прежнему опережает китайский флот с большим отрывом.