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Боевой флот Китая стал крупнейшим в мире

Боевой флот Китая стал крупнейшим в мире
17:45 Вт, 21 Май 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира: Китай превзошел США по общему количеству боевых кораблей.

В настоящий момент Китай обладает большим количеством боевых кораблей, чем США.

ВМС Китая смогли достигнуть численности в 300 кораблей – на 13 больше, чем у ВМС США.

Как сообщает Popular mechanics, аналитический проект ChinaPower представил сравнение ВМС Китая с флотами нескольких других морских держав. С тремя сотнями боевых кораблей флот Китая является крупнейшим в мире.

У США – 287 кораблей, у России – 83 корабля, у Великобритании – 75 кораблей, у Австралии – 48 кораблей.

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Тем не менее, ВМС Китая испытывают острую нехватку платформ для проекции силы (к примеру - авианосцев). Значительная часть китайского флота приходится на корабли, не предназначенные для проведения операций вдалеке от родных берегов. Китай обладает всего одним авианосцем, в то время как у США их 11.

По общему тоннажу судов флот США по прежнему опережает китайский флот с большим отрывом. 

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Китай, ВМС США, ВМС Китая, Боевой флот.
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