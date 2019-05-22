В Индонезии начались массовые беспорядки после выборов

Новости мира: Тысячи оппозиционеров вышли 22 мая на улицы Джакарты требовать пересмотра результатов выборов, по итогам которых президентом Индонезии стал Джона Видодо.

В Индонезии шесть человек погибли и более 200 получили ранения в результате столкновений с силами безопасности после обнародования официальных результатов выборов.

Об этом заявил губернатор Джакарты, сообщает The Guardian.

"Шесть человек погибли и 200 получили ранения в результате беспорядков", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции Деди Празетьо, протесты сторонников проигравшего кандидата в президенты во вторник ожесточились. Беспорядки продолжались всю ночь. Полиция использовала слезоточивый газ и водометы против протестующих, которые бросались камнями, коктейлями Молотова и горящими снарядами. Были арестованы 20 "провокаторов".

За Видодо проголосовали 55,5% голосов, в то время как его оппонента от оппозиции, генерал Прабово Субианто, набрал 44,5% голосов. Штаб проигравшего кандидата заявил, что не согласен с результатами и подаст в Конституционный суд иск о пересмотре итогов выборов.

Во время протеста начались массовые беспорядки и столкновения. Как сообщил мэр города, более 200 митингующих получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу, а шестеро протестующих погибли.

Как сообщалось, 17 апреля в Индонезии произошли одновременно президентские, парламентские, региональные и местные выборы. Победителем президентских выборов стал действующий глава государства Джоко Видодо.