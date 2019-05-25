Массовая гибель подростков зафиксирована при пожаре в Индии

Новости мира: Подростки в Индии выпрыгивали с горящей школы и получили травмы несовместимые с жизнью.

В результате сильного пожара в школе индийского города Сурат погибли не менее 19 подростков, передает BBC, ссылаясь на чиновников страны.

Отмечается, что среди жертв - большинство учеников учебного центра в городе. Помимо 19 жертв пожара, власти Индии насчитывают 20 травмированных человек, которых доставили в местную больницу.

Пожарные Индии, комментируя происшествие, заявили, что причиной большого количества смертей стал не сам огонь, а попытки учеников спастись, выпрыгивая из окон здания.

Как сообщает издание, большинству погибших не исполнилось и 20 лет, а выпрыгивать из окон их вынудил возникший у лестницы огонь, который загнал учеников в ловушку.

Причины возгорания пока не озвучены.