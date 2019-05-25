Землетрясение могло помешать Трампу сыграть в гольф с Абэ

Новости мира: Сильное землетрясение всколыхнуло окраину столицы Японии, куда сегодня прилетит президент США Дональд Трамп с супругой.

Перед визитом в страну американского лидера Дональда Трампа в Японии зафиксировали сильное землетрясение, передает NHK.

Метеорологическое агентство Японии отчиталось от землетрясении в районе префектуры Тиба у Токио магнитудой 5,1. На данный момент в стране не зафиксирована угроза цунами.

Землетрясение в Токио прошло за несколько часов перед рабочим визитом президента США Дональда Трампа с супругой. Американский лидер в воскресенье запланировал игру в гольф с премьер-министром страны Синдзо Абэ в 60км от эпицентра землетрясения в южной части Тибы к юго-востоку Токио.

На данный момент отсутствует информация о повреждениях инфраструктуры или жертвах.

Напомним, президент США в пятницу вылетел на несколько дней с государственным визитом в Японию.

"На "борту номер один" американских ВВС с первой леди направляемся в Японию, чтобы оказать почести от имени Соединенных Штатов Его Величеству императору Японии", - сообщил Трамп в Twitter.