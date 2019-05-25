Скачать
Суббота, 25.05.2019
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине
Паводок на Западной Украине: ситуация в регионе
Паводок на Западной Украине: ситуация в регионе
Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019
Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019
"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор

Землетрясение могло помешать Трампу сыграть в гольф с Абэ

Землетрясение могло помешать Трампу сыграть в гольф с Абэ
11:17 Сегодня Телеграф

Новости мира: Сильное землетрясение всколыхнуло окраину столицы Японии, куда сегодня прилетит президент США Дональд Трамп с супругой.

Перед визитом в страну американского лидера Дональда Трампа в Японии зафиксировали сильное землетрясение, передает NHK.

Метеорологическое агентство Японии отчиталось от землетрясении в районе префектуры Тиба у Токио магнитудой 5,1. На данный момент в стране не зафиксирована угроза цунами.

Землетрясение в Токио прошло за несколько часов перед рабочим визитом президента США Дональда Трампа с супругой. Американский лидер в воскресенье запланировал игру в гольф с премьер-министром страны Синдзо Абэ в 60км от эпицентра землетрясения в южной части Тибы к юго-востоку Токио.

На данный момент отсутствует информация о повреждениях инфраструктуры или жертвах.

Напомним, президент США в пятницу вылетел на несколько дней с государственным визитом в Японию.

"На "борту номер один" американских ВВС с первой леди направляемся в Японию, чтобы оказать почести от имени Соединенных Штатов Его Величеству императору Японии", - сообщил Трамп в Twitter.

Он также отметил, что встретится со "своим другом" Синдзо Абэ, чтобы обсудить вопросы торговли и военного взаимодействия. По информации Белого дома, президент США Дональд Трамп будет находиться с визитом в Японии до 28 мая.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Япония, Землетрясение, Синдзо Абэ, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
02 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
03 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
04 Данилюк обвинил Луценко в саботаже процесса с экс-владельцами ПриватБанка
05 Как кукла: Екатерина Кухар поделилась новым снимком в прозрачном платье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новое правописание: когда начнет действовать и чем обусловлены изменения
Новое правописание: когда начнет действовать
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Град, шквалы и ливни: украинцам обещают теплую и “грозовую” неделю
Град, шквалы и ливни: украинцам обещают “грозовую” неделю
День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия
День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь