На Эвересте выстроилась очередь, число погибших альпинистов возросло

Новости мира: Количество погибших альпинистов на Эвересте за последнюю неделю выросло до десяти.

Этой весной власти Непала выдали рекордное количество разрешений на покорение всеми желающими Эвереста, что привело к образованию огромных очередей под конец сезона, сообщает AFP. Согласно сообщению, их выдали всего более 380.

Так, 22 мая на вершину горы пытались подняться более двухсот человек, что спровоцировало длинные очереди к подъему — в частности, один из альпинистов ждал своей очереди 12 часов.

Но хуже всего то, что из-за проведения длительного времени в горах увеличивается риск обморожения, высотной болезни и даже смерти.

По информации издания, 23 мая в очереди при подъеме на вершину от истощения умерли трое индийских альпинистов и австриец.

Днем ранее американец и индиец погибли из-за горной болезни, до этого ирландец упал и разбился насмерть.

Сегодня же BBC сообщило о смерти альпиниста из Великобритании. Так, число погибших при восхождении на вершину Эвереста за неделю увеличилось до десяти человек.