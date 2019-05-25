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На Эвересте выстроилась очередь, число погибших альпинистов возросло

На Эвересте выстроилась очередь, число погибших альпинистов возросло
17:52 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости мира: Количество погибших альпинистов на Эвересте за последнюю неделю выросло до десяти.

Этой весной власти Непала выдали рекордное количество разрешений на покорение всеми желающими Эвереста, что привело к образованию огромных очередей под конец сезона, сообщает AFP. Согласно сообщению, их выдали всего более 380.

Так, 22 мая на вершину горы пытались подняться более двухсот человек, что спровоцировало длинные очереди к подъему — в частности, один из альпинистов ждал своей очереди 12 часов.

Но хуже всего то, что из-за проведения длительного времени в горах увеличивается риск обморожения, высотной болезни и даже смерти.

По информации издания, 23 мая в очереди при подъеме на вершину от истощения умерли трое индийских альпинистов и австриец.

В районе Эвереста самолет столкнулся с вертолетом, погибли три человека

Днем ранее американец и индиец погибли из-за горной болезни, до этого ирландец упал и разбился насмерть.

Сегодня же BBC сообщило о смерти альпиниста из Великобритании. Так, число погибших при восхождении на вершину Эвереста за неделю увеличилось до десяти человек.

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Альпинисты, Жертвы, Непал, Эверест, Горы.
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