В районе Эвереста самолет столкнулся с вертолетом, погибли три человека

Новости мира: В районе Эвереста самолет врезался в припаркованный вертолет, погибли пилот и двое полицейских.

В Непале на востоке страны самолет столкнулся с вертолетом. В результате катастрофы погибли три человека, сообщает Nepali Times.

Как сообщает администрация аэропорта Лукла, самолет Let410 при взлете потерял управление, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в вертолет, стоящий на летном поле.

Уточняется, что пассажиров на борту не было - только пилоты.

В результате столкновения погибли оба пилота и стоявший рядом с вертолетом технический инспектор. Ещё три человека были ранены, их доставили в госпиталь Катманду.

Напомгим, 11 апреля, в Британии в результате падений сверхлегкого самолета погиб человек.