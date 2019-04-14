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В районе Эвереста самолет столкнулся с вертолетом, погибли три человека

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В районе Эвереста самолет столкнулся с вертолетом, погибли три человека
13:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Твиттер

Новости мира: В районе Эвереста самолет врезался в припаркованный вертолет, погибли пилот и двое полицейских.

В Непале на востоке страны самолет столкнулся с вертолетом. В результате катастрофы погибли три человека, сообщает Nepali Times.

Как сообщает администрация аэропорта Лукла, самолет Let410 при взлете потерял управление, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в вертолет, стоящий на летном поле.

Уточняется, что пассажиров на борту не было - только пилоты.

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В результате столкновения погибли оба пилота и стоявший рядом с вертолетом технический инспектор. Ещё три человека были ранены, их доставили в госпиталь Катманду.

Напомгим, 11 апреля, в Британии в результате падений сверхлегкого самолета погиб человек.

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Авария, Самолет, Вертолет, Эверест.
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