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В Британии упал самолет: есть погибший (Видео)

В Британии упал самолет: есть погибший (Видео)
09:52 Сегодня Телеграф www.dailymail.co.uk

Новости мира: В Британии в результате падений сверхлегкого самолета погиб человек. Инцидент случился вчера, 11 апреля.

Происшествие случилось в британском графстве Мерсисайд, на территории которого находилось поле для гольфа "Royal Birkdale".

По сведениям местной полиции, вызов приняли около семи часов вечера по местному времени. Спасательный службы немедленно прибыли на место, где уже полыхал огнем микролайт. Но пилот, который управлял средством, не смог выбраться из салона. В результате резкого падения на землю самолет сразу же охватило пламя.

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Спасательным службам и полиции пришлось перекрыть проселочные дороги. Как сообщает местное издание, представители служб и сейчас находятся на месте происшествия, разбирая место пожара. "На прибрежной дороге, включая Шор-Роуд и Уэлд-Роуд, закрыты дороги, и мы советуем автомобилистам избегать этого района", - сообщили в ведомстве.

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Пожар, Самолет, Падение, Спасатели, Катастрофа, Британия, Гольф, Крушение, Пилот, Погибший, Микролайт.
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