Экс-кандидат обжаловал результаты выборов президента Индонезии

Новости мира: В суд обратились с ходатайством об обжаловании итогов выборов президента в Индонезии.

Соперник действующего президента обратился в Конституционный суд с ходатайством об обжаловании результатов выборов из-за массовых нарушений.

Об этом сообщает Синьхуа.

“Кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто официально обратился в Конституционный суд страны с ходатайством об обжаловании результатов выборов”, - говорится в сообщении.

В предвыборном штабе Субианто заявили, что у них имеются многочисленные доказательства масштабных нарушений на выборах. Адвокат команды экс-кандидата представил суду различные документы о злоупотреблениях и списки свидетелей.

Представитель суда Фаджар Лаксоно сообщил, что иск будет рассмотрен после праздника Ураза-байрам, а решение может быть вынесено к концу июня.

На минувшей неделе избирком Индонезии официально обнародовал результаты президентских выборов, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Джоко Видодо.

Напоминаем, 17 апреля в Индонезии произошли одновременно президентские, парламентские, региональные и местные выборы. На голосовании за главу государства Видодо поддержали 55,5% избирателей, Субианто – 44,5%