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Победителем президентских выборов в Индонезии стал действующий глава государства

Победителем президентских выборов в Индонезии стал действующий глава государства
14:47 Вт, 21 Май 2019 Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: Согласно официальным результатам президентских выборов в Индонезии, действующий президент Джоко Видодо был переизбран на новый срок.

В Индонезии огласили окончательные результаты президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Джоко Видодо вновь возглавит данный пост.

Отмечается, что за него проголосовали 55,5% избирателей, а его конкурента, бывшего генерала Прабово Субианто поддержали 44,5%. 

Напомним, 17 апреля 2019 года в Индонезии стартовало голосование сразу на четырех уровнях: президентском, парламентском, региональном и местном. Всего в выборах приняли участие 245 тысяч кандидатов, которые боролись за 20 тысяч мест в законодательных органах.

Известно, что  193 миллиона человек могли отдать свой голос в стране с тремя часовыми поясами. На 840 тысячах избирательных участках работало почти 6 миллионов людей. Эксперты назвали голосование в Индонезии "самыми сложными выборами в мире".

В последствии стало известно, что  спустя 10 суток после завершения выборов в Индонезии около  272 работника избирательных участков умерли от болезней, вызванных сверхурочной работой, еще до 1878 человек заболели. 

Позже, правительство сообщило, что 496 членов избиркомов умерли после дня выборов по всей стране. Вероятнее всего, причиной смерти такого количества людей стало истощение из-за бесперебойной 12-часовой работы. Министерство здравоохранения Индонезии официально заявило, что причиной смерти большинства работников избирательных комиссий в четырех провинциях после дня выборов стал инсульт или сердечный приступ.

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Джоко Видодо, Президентские выборы в Индонезии, Победу одержал, Переизбран на новый срок.
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