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У берегов Японии два грузовых судна не смогли разминуться

У берегов Японии два грузовых судна не смогли разминуться
08:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Eduard van Bergen / Flickr

Новости мира: Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана, четыре человека числятся пропавшими без вести.

Два японских грузовых судна не смогли разминуться примерно в 10 км от восточного побережья Японии в районе префектуры Тиба.

Об этом сообщают японские СМИ.

Отмечается, что в результате столкновения одно из судов затонуло. Из пяти членов экипажа, находившихся на борту, спастись удалось только капитану, остальные четверо пропали без вести.

По некоторым данным, это судно перевозило свыше 1,5 тыс. тонн стали.

Поиски пропавших ведет береговая охрана. Возможной причиной катастрофы называют плохую видимость, обусловленную густым туманом.

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Япония, Тихий океан, Грузовые судна.
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