Полиция Катманду выясняет причины смертельных взрывов

Новости мира: В результате нескольких взрывов в столице Непала пострадали люди.

В воскресенье три человека погибли и еще пять получили ранения в результате двух взрывов в непальской столице Катманду. Причина взрывов неясна, сообщила местная полиция, передаёт УНН, ссылаясь на Reuters.

“У нас есть три смертельных случая в двух случаях взрывов, но природа взрывов расследуется”, — сообщил представитель полиции Шьям Лал Гявали.

Один человек погиб в результате взрыва в доме в жилом районе в центре города.

Второй взрыв произошел возле парикмахерской на окраине города. По словам полиции, в результате взрыва погибли два человека.

Ещё пятеро раненых были доставлены в больницу.

Полиция подозревает, что взрывы, возможно, были работой группой бывших повстанцев, которые выступают против правительства из-за ареста их сторонников.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы в воскресенье.