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На Эвересте погиб еще один альпинист

На Эвересте погиб еще один альпинист
13:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира: На самой высокой горе мира Эверест погиб альпинист из США.

На спуске с вершины Эвереста погиб американский альпинист Кристофер Джон Кулиш.

Об этом сообщили власти Непала, передает радио Свобода. По данным властей, трагедия произошла 27 мая и стала уже девятым случаем смерти за этот сезон восхождения на непальской стороне горы.

Пока причины смерти 61-летнего Кристофера Джона Кулиша не известны. Как отмечает Reuters, большинство смертей на Эвересте в этом году были связаны с истощением и усталостью, ситуацию осложнял переполненный маршрут, что привело к очередям на большой высоте. Короткий сезон восхождения заканчивается в этом месяце. Как сообщалось, длительное ожидание на склонах горы уже привело к смерти десятерых человек, что больше, чем за весь сезон 2018 года.

На Эвересте выстроилась очередь, число погибших альпинистов возросло

Власти Непала также выдала рекордное количество разрешений на покорение вершины – 381. Стоимость лицензии – $11 тыс. Джомолунгма, или Эверест, а в Непале известна как Сагарматха, – это высочайшая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота 8848 м над уровнем моря.

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Альпинисты, Жертвы, Непал, Эверест, Горы.
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