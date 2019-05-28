В Японии из-за аномальной жары пострадали тысячи человек

Новости мира: Столбики термометров достигли температуры 39 градусов по Цельсию, такая температура фиксируется здесь лишь в августе.

В Японии на прошлой неделе более 2000 человек были доставлены в больницы с диагнозом "тепловой удар".

Об этом сообщает NHK.

"Агентство по пожарной безопасности и ликвидации последствий катастроф сообщает, что на прошлой неделе было 2053 пациента с тепловым ударом... Четверо из них умерли, 532 были госпитализированы, а у 1476 симптомы были незначительные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, количество пострадавших на прошлой недели было в четыре раза больше, чем за неделю до этого. Причем, около 40 процентов пациентов были старше 65 лет. Еще 618 были в возрасте от 18 до 64 лет, а 537 - в возрасте до 18 лет.

Такое резкое увеличение количества обращений в больницы связано с тем, что в Японии на прошлой неделе было очень жарко. К примеру, температура воздуха на острове Хоккайдо превысила 39 градусов по Цельсию.