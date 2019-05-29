Засуха в Китае: жара "убила" почти 17 тыс га урожая в одной из провинций

Новости мира: В Китае опасаются глобальных последствий засухи, которая уже успела навредить сельскому хозяйству одной из провинций.

В южной китайской провинции Юньнань наблюдается аномальная засуха. Из-за длительной сухой погоды на данной территории страны уже подсчитывают убытки.

Так, от сурового солнца пострадали посевные, площадью более 1 миллиона гектар. Об этом сообщается в местном департаменте сельского хозяйства и сельских дел.

Почти 17 тысяч гектар уничтожено, почти 360 тысяч гектар, засеянных культурами, сильно пострадали. Как сообщается в СМИ, причиной столь длительного сухого сезона стали глобальное потепление и колебание температур в верхнем слое экваториальных вод Тихого океана.

Поэтому на территории страны наблюдается так мало осадков. Метеорологи Китая в свою очередь предупреждают об усугублении ситуации с погодой. И готовят к тому, что засуха навредит еще больше сельскому хозяйству страны.

Ранее сообщалось, что Северная Корея переживает сильную засуху, чего не наблюдалось на протяжении нескольких десятилетий. С начала года здесь выпало лишь 55 мм осадков. Такого низкого уровня влажности не наблюдалось с 1982 года, сообщает корейское центральное информационное агентство.