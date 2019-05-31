Китай ввел пошлины против США на сумму около 60 миллиардов долларов

Официальный Пекин по состоянию на 00:00 часов 1 июня по местному времени ввел дополнительные тарифы против американских импортных товаров на общую сумму около $ 60 млрд.
Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.
"Китай поднял тарифы на импортируемые из США товары на десятки миллиардов долларов, выполнив обещанный ответ на последний раунд торговой войны со стороны президента Дональда Трампа", - отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что по состоянию на субботу Пекин ввел такие дополнительные пошлины:
Таким образом, США и Китай продемонстрировали, что готовы к длительному противостоянию, отмечает агентство.