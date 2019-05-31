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Китай ввел пошлины против США на сумму около 60 миллиардов долларов

Китай ввел пошлины против США на сумму около 60 миллиардов долларов
23:00 Пт, 31 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США.

Официальный Пекин по состоянию на 00:00 часов 1 июня по местному времени ввел дополнительные тарифы против американских импортных товаров на общую сумму около $ 60 млрд.

Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.

"Китай поднял тарифы на импортируемые из США товары на десятки миллиардов долларов, выполнив обещанный ответ на последний раунд торговой войны со стороны президента Дональда Трампа", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что по состоянию на субботу Пекин ввел такие дополнительные пошлины:

  • 25% тарифов на 2493 позиции по сравнению с 10%, которые были дополнительно введены раньше. К ним относятся некоторые механические изделия, природный газ и продукция по уходу за кожей;
  • 20% тарифов на 1078 позиций по сравнению с 10% введенными ранее, которые включают отдельные установки, дерево и оптические инструменты;
  • 10% тарифов на 974 позиции, по сравнению с 5% введенными ранее, среди которых: листовое стекло, лазеры и регулирующие клапаны;
  • 5% тарифов на 595 позиций, касающиеся автозапчастей, которые изначально были в списке, но в январе их исключили.

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Таким образом, США и Китай продемонстрировали, что готовы к длительному противостоянию, отмечает агентство.

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Китай, США, Пошлины, Торговая война.
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