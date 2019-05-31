Китай ввел пошлины против США на сумму около 60 миллиардов долларов

Новости мира: Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США.

Официальный Пекин по состоянию на 00:00 часов 1 июня по местному времени ввел дополнительные тарифы против американских импортных товаров на общую сумму около $ 60 млрд.

Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.

"Китай поднял тарифы на импортируемые из США товары на десятки миллиардов долларов, выполнив обещанный ответ на последний раунд торговой войны со стороны президента Дональда Трампа", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что по состоянию на субботу Пекин ввел такие дополнительные пошлины:

25% тарифов на 2493 позиции по сравнению с 10%, которые были дополнительно введены раньше. К ним относятся некоторые механические изделия, природный газ и продукция по уходу за кожей;

20% тарифов на 1078 позиций по сравнению с 10% введенными ранее, которые включают отдельные установки, дерево и оптические инструменты;

10% тарифов на 974 позиции, по сравнению с 5% введенными ранее, среди которых: листовое стекло, лазеры и регулирующие клапаны;

5% тарифов на 595 позиций, касающиеся автозапчастей, которые изначально были в списке, но в январе их исключили.

Таким образом, США и Китай продемонстрировали, что готовы к длительному противостоянию, отмечает агентство.