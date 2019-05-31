Nord Stream 2: Помпео не исключил санкции против немецких компаний

Новости мира: Государственный секретарь США в Германии не стал подтверждать планы введения санкций против компаний, работающих с "Северным потоком-2".

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, впрочем, и не подтвердил прямо, что официальный Вашингтон готов применить санкции, в том числе против немецких компаний, связанных с российским газопроводом Nord Stream 2.

Об этом шла речь в ходе совместной пресс-конференции госсекретаря США и главы МИД Германии по результатам их встречи в Берлине.

"Мы никогда не обсуждаем санкции перед тем, как их задействовать", - ответил Помпео на вопрос журналиста немецкого DPA, планируют ли США ввести санкции, в частности, против немецких компаний, вовлеченных в Nord Stream 2.

Государственный секретарь США также приветствовал взаимодействие с Германией в плане санкционного давления на Россию.

Как сообщалось, государственный секретарь США Майкл Помпео начал европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Германию, Австрию, Нидерланды и Великобританию.