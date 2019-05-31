Меркель и Помпео поговорят о будущем Украины после выборов

Новости мира: Это первый визит Помпео в Берлин после назначения госсекретарем США.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и госсекретарь США Майк Помпео обсуждают в Берлине ряд важных международных вопросов.

Перечислила их перед началом 45-минутной встречи 31 мая Меркель.

"Конечно, мы будем говорить о сотрудничестве в вопросе России и о будущем Украины после президентских выборов там", - сообщила Меркель.

Среди острых проблем - Иран: как не допустить, чтобы эта страна имела ядерное оружие, предупредить другие агрессивные шаги со стороны Ирана. Речь пойдет об Афганистане, где обе страны имеют большие миротворческие контингенты, о Сирии, о Ливии, где ситуация очень нестабильна. Также темой станет борьба с терроризмом.

Меркель заверила, что "США были и остаются важнейшим партнером Германии за пределами Европы".

То же самое сказал о важности партнерства с ФРГ Помпео. Он подчеркнул, что перед двумя странами стоит много задач в плане обеспечения безопасности народов.