Скачать
Пятница, 31.05.2019
Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Регина Тодоренко возмутила поклонников в Instagram
Регина Тодоренко возмутила поклонников в Instagram

Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте

Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
10:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Визит делегации во главе с министром энергетики Риком Перри на инаугурацию Владимира Зеленского свидетельствует о высокой поддержке Вашингтона.

За последние недели в украинской политике произошло больше, чем за последние два года.

Об этом в Вашингтоне заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Голос Америки.

По его словам, если раньше у Запада была определенная усталость от Украины, то сейчас смена власти сдвинула это с места. "Впрочем, если говорить об усталости в другом смысле, то меня беспокоит то, что люди начинают привыкать к российской оккупации и продолжению военных действий. И это проблема... они на самом деле убивают украинцев еженедельно, и мы не можем об этом забывать", - говорит Волкер.

Относительно нового президента Зеленского, спецпредставитель подчеркнул: Америка не поддерживала ни одного из кандидатов в президенты и выступала только за демократический выбор украинцев.

"Думаю, в команде Зеленского есть определенное разочарование, что Европа пыталась выразить поддержку Порошенко. Но США этого не делали. Я очень рад, что, на самом деле, Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы не возглавлял Украину".

Волкер: У Трампа обсудили возможную встречу с Зеленским

"Надо четко понимать, что политика США в отношении Украины за последние несколько лет очень усилилась в поддержке Украины – как в вопросе санкций против России совместно с нашими европейскими союзниками, так и в предоставлении оборонительного оружия, включая противотанковые установки, эту помощь увеличил Сенат, и администрация поддержит это. Также, мы продолжаем не признавать аннексию Крыма", - отметил Волкер.

"То, что происходит во внутренней политике США никого не должно отвлекать, это не изменит политику США в отношении Украины, - добавляет он. - Мы поддерживаем и хотим видеть дальнейшие реформы и демократизацию в Украине, открытие экономики и привлечение международных инвестиций и одновременно продолжение участия в Минском процессе и попытки восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Донбасс, Владимир Зеленский, Курт Волкер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
02 Геращенко прокомментировала стенограмму консультаций 21 мая
03 Нигерия 1:1 Украина: события матча
04 АП выполнила требование Парубия по стенограмме встречи с Зеленским
05 Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 31 мая: гривня продолжает дешеветь
Курс валют на 31 мая: гривня продолжает дешеветь
ООС: Боевики применили запрещенное вооружение, есть раненые
ООС: Двое украинских военных ранены на Донбассе
Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
Синоптики дали прогноз погоды на последний день весны
NEZEMNAYA2020: Макс Барских отправляется в мировой тур
NEZEMNAYA2020: Макс Барских отправляется в мировой тур
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь