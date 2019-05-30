Волкер: У Трампа обсудили возможную встречу с Зеленским

Новости Украины: Делегация США, которая была на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, обсудила с американским президентом Дональдом Трампом возможность их встречи.

У Соединенных Штатов пока нет планов встреч между президентом США Дональдом Трампом и новым украинским президентом Владимиром Зеленским, но этот вопрос обсуждался с американским лидером, и Вашингтон заинтересован в продолжении взаимодействия с Киевом.

Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает UrduPoint.

"Это была тема, которую мы обсуждали с президентом. У нас пока нет решения о том, как это будет организовано. Нам нужно продолжать взаимодействие, в том числе на уровне президентов", - сказал Волкер, когда его спросили, запланированы ли какие-либо встречи или телефонные переговоры между Трампом и Зеленским.

21 апреля Трамп позвонил новому президенту Украины, чтобы поздравить его с победой на выборах и выразить готовность работать вместе, чтобы содействовать осуществлению реформ в Украине.