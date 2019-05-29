Зеленский на следующей неделе посетит Брюссель

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский первый зарубежный визит совершит в Брюссель.

Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня посетит с рабочим визитом Брюссель, подтвердила пресс-служба президента.

"Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками из европейских и евроатлантических структур", - сказано в сообщении.

Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институций ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Ранее еврокомиссар Йоханес Хан заявил, что ЕС полностью поддерживает Зеленского и приглашает его осуществить первый визит в Брюссель.

2-3 мая советники Зеленского провели переговоры с представителями ЕС в Брюсселе.

В частности, команда Зеленского назвала ключевым приоритетом для новоизбранного президента возобновление переговоров в нормандском формате.

Также во время встречи советники Зеленского представили программу внешней политики нового главы государства и акцентировали внимание на необходимости усиления санкций против России.