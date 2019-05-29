Скачать
Среда, 29.05.2019
Профильный комитет рекомендует Раде принять новый избирательный кодекс
Профильный комитет рекомендует Раде принять новый избирательный кодекс
Трагедия на шахте: Зеленский поедет во Львовскую область
Трагедия на шахте: Зеленский поедет во Львовскую область
Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча
Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча
Судьбоносные совпадения в жизни популярного артиста MONATIKа
Судьбоносные совпадения в жизни популярного артиста MONATIKа

Зеленский на следующей неделе посетит Брюссель

Зеленский на следующей неделе посетит Брюссель
13:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский первый зарубежный визит совершит в Брюссель.

Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня посетит с рабочим визитом Брюссель, подтвердила пресс-служба президента.

"Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками из европейских и евроатлантических структур", - сказано в сообщении.

Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институций ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Ранее еврокомиссар Йоханес Хан заявил, что ЕС полностью поддерживает Зеленского и приглашает его осуществить первый визит в Брюссель.

2-3 мая советники Зеленского провели переговоры с представителями ЕС в Брюсселе.

Трагедия на шахте: Зеленский поедет во Львовскую область

В частности, команда Зеленского назвала ключевым приоритетом для новоизбранного президента возобновление переговоров в нормандском формате.

Также во время встречи советники Зеленского представили программу внешней политики нового главы государства и акцентировали внимание на необходимости усиления санкций против России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, НАТО, Брюссель, Владимир Зеленский, Йоханес Хан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
02 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
03 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
04 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
05 Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
Во Львовской области на шахте произошел обвал: есть погибшие
Во Львовской области на шахте произошел обвал: есть погибшие
На Закарпатье вводят особый режим: пройдут масштабные антитеррористические учения
На Закарпатье пройдут антитеррористические учения
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь