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Зеленский встретился с еврокомиссаром Ханом

Зеленский встретился с еврокомиссаром Ханом
13:45 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан встретился в Киеве с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой на пост президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией и "деолигархизацией", - написал Й.Хан на своей странице в Твиттере во вторник.

Он подчеркнул, что предложил В.Зеленскому полную поддержку Европейским Союзом всех реформ, которые принесут пользу гражданам Украины.

"Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и все украинские власти - президент, правительство и Верховная Рада - должны теперь действовать наиболее ответственно", - добавил Й.Хан.

При этом еврокомиссар убежден, что выборы не должны замедлять ход реформ в Украине.

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"Это означает, что в текущем переходном периоде и перед парламентскими выборами срочные реформы не останавливаются, а ускоряются для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантию международной финансовой поддержки и энергоснабжения). Время не должно быть потрачено впустую!", - подытожил Й.Хан.

Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

Владимир Зеленский на встрече с Йоханнесом Ханом назвал среди своих главных приоритетов победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ.

"Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", - цитирует слова В.Зеленского на встрече с Й.Ханом его пресс-служба.

В.Зеленский также сообщил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательное поле.

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Евросоюз, Еврокомиссар, Владимир Зеленский, Йоханнес Хан.
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