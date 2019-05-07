Зеленский встретился с еврокомиссаром Ханом

Новости Украины: Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан встретился в Киеве с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой на пост президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией и "деолигархизацией", - написал Й.Хан на своей странице в Твиттере во вторник.

Он подчеркнул, что предложил В.Зеленскому полную поддержку Европейским Союзом всех реформ, которые принесут пользу гражданам Украины.

"Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и все украинские власти - президент, правительство и Верховная Рада - должны теперь действовать наиболее ответственно", - добавил Й.Хан.

Today I congratulated Volodymir #Zelenskiy personally in #Kyiv to his impressive victory to become President of #Ukraine which gives him a very strong mandate to fight against corruption + for „de-oligarchisation“. 1/3 pic.twitter.com/yYJuTYPYXN — Johannes Hahn (@JHahnEU) 7 мая 2019 г.

При этом еврокомиссар убежден, что выборы не должны замедлять ход реформ в Украине.

"Это означает, что в текущем переходном периоде и перед парламентскими выборами срочные реформы не останавливаются, а ускоряются для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантию международной финансовой поддержки и энергоснабжения). Время не должно быть потрачено впустую!", - подытожил Й.Хан.

Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ