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Трагедия на шахте: Зеленский поедет во Львовскую область

Трагедия на шахте: Зеленский поедет во Львовскую область
12:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Владимир Зеленский поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры.

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в среду шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", на которой в результате обвала породы погибли два шахтера.

"Сегодня состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лесная" в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе президента.

В свою очередь Министерство внутренних дел Украины сообщило на странице в Фейсбук, что полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту гибели двух горняков на шахте "Лесная".

"Сегодня, 29 мая, около 4.00 часов в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни", - сказано в сообщении полиции.

Во Львовской области на шахте произошел обвал: есть погибшие

Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 по 1997 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет.

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Львовская область, Шахта, Шахтеры, Львовуголь, Владимир Зеленский, Трагедия на шахте.
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