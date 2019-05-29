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Во Львовской области на шахте произошел обвал: есть погибшие

Во Львовской области на шахте произошел обвал: есть погибшие
09:49 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: nadbugom.in.ua

Новости Украины: Во Львовской области в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков.

В ночь на среду на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка.

Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, обвал произошел на горизонте 242 м.

"Под завалом оказалось два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по изъятию второго шахтера продолжаются", - сообщил Волынец.

Он отметил, что всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке - 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что обвал произошел около 6 утра.

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"На 6:30 уже обнаружено тело одного из мужчин (мужчина местный житель 1997 года рождения), второго мужчину 1971 года рождения пока не обнаружили под завалами, работают службы. На 8:50 поступила информация, что и второй мужчина погиб", - пишет он.

Напомним, на шахте ЗАО "Запорожский железорудный комбинат" Запорожской области произошло ЧП со смертельным исходом.

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Львовская область, Взрыв, Шахтеры, Львовуголь, Обвал на шахте, Шахта Лесная.
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