Помпео запланировал новое "евротурне": все подробности

Новости мира: Майк Помпео с рабочим визитом планирует посетить четыре страны ЕС для обсуждения актуальных мировых проблем.

Государственный департамент США запланировал визиты своего председателя Майка Помпео визиты в ряд европейских стран. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Отмечается, что в период с 30 мая по 5 июня госсекретарь США Майк Помпео планирует посетить с рабочим визитом Германию, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию. Визит в Берлин станет первым для Помпео в должности государственного секретаря США. Ранее он планировал визит в Германию в начале мая в рамках предыдущего евротурне, отменив его в последний момент ради посещения Ирака.

С рабочим визитом в Германии Помпео планирует встретиться с канцлером Ангелой Меркел и главой МИД Хайко Маасом. В пресс-службе не отмечают цели визита и темы разговора, но в прошлый раз в повестке тем были включены темы Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии, а также отношения с Россией, Китаем и другими странами.

В период пребывания в Швейцарии Помпео встретится с главой МИД страны, а также гендиректором ВОЗ.

Нидерландский визит для госсекретаря будет связан с открытием Глобального саммита предпринимателей в Гааге, где он проведет беседу с премьер-министром Марком Рутте и другими чиновниками страны.

В Великобритании Помпео присоединится к Дональду Трампу, который будет осуществлять свой рабочий визит.