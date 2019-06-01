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Суббота, 01.06.2019
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США, Япония и Южная Корея обсудили перспективы ядерного разоружения КНДР

США, Япония и Южная Корея обсудили перспективы ядерного разоружения КНДР
01:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Сингапуре представители США, Японии и Южной Кореи обговорили перспективы ядерного разоружения КНДР.

Представители США, Японии и Южной Кореи на встрече в Сингапуре обсудили ситуацию относительно денуклеаризации Корейского полуострова..

Об этом сообщает Kyodo News.

“Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун провел в пятницу переговоры в Сингапуре по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова со своими японским и южнокорейским коллегами - на фоне пока безуспешных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном”, - говорится в сообщении.

Трехсторонняя встреча стала первой с тех пор как Северная Корея в начале мая провела запуски баллистических ракет малого радиуса действия, что было очевидной попыткой заставить Вашингтон пойти на уступки в переговорах о денуклеаризации.

Стивен Бигун встретился с Кэндзи Канасуги, генеральным директором департамента Азии и Океании МИД Японии и спецпредставителем Южной Кореи по делам мира и безопасности Корейского полуострова Ли До Хуном.

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Они обменялись мнениями о путях возобновления переговоров с Пхеньяном, приостановленных после провала встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое. Встреча в Сингапуре состоялась в рамках форума по вопросам безопасности в Азии, известного как Диалог Шангри-Ла.

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США, Япония, Южная Корея, КНДР, Сингапур.
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