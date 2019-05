Трамп заявил, что его не встревожили пуски ракет в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние пуски ракет Северной Кореей не вызвали у него обеспокоенности.

4 мая в Северной Корее были проведены военные учения с испытанием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия.

"КНДР выстрелила из кое-какого маленького оружия, это встревожило некоторых моих людей, но не меня", — отметил Трамп.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.