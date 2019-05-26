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Трамп заявил, что его не встревожили пуски ракет в КНДР

Трамп заявил, что его не встревожили пуски ракет в КНДР
09:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Американский президент отметил, что уверен в том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выполнит данное ему обещание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние пуски ракет Северной Кореей не вызвали у него обеспокоенности.

4 мая в Северной Корее были проведены военные учения с испытанием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия.

"КНДР выстрелила из кое-какого маленького оружия, это встревожило некоторых моих людей, но не меня", — отметил Трамп.

Напомним, Северная Корея заявила в пятницу, 24 мая, что ядерные переговоры с Соединенными Штатами никогда не восстановятся, если администрация президента Дональда Трампа не отойдет от односторонних требований по разоружению.

Трамп: Ким Чен Ын знает, что я на его стороне

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что недавние пуски ракет Северной Кореей нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН, а также призвал лидера КНДР Ким Чен Ына вернуться к переговорам по денуклеаризации.

Напомним, 4 мая в Северной Корее запустили несколько ракет малой дальности. Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря.

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Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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