Трамп заявил, что его не встревожили пуски ракет в КНДР

Новости мира: Американский президент отметил, что уверен в том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выполнит данное ему обещание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние пуски ракет Северной Кореей не вызвали у него обеспокоенности.

4 мая в Северной Корее были проведены военные учения с испытанием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия.

"КНДР выстрелила из кое-какого маленького оружия, это встревожило некоторых моих людей, но не меня", — отметил Трамп.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.

Напомним, Северная Корея заявила в пятницу, 24 мая, что ядерные переговоры с Соединенными Штатами никогда не восстановятся, если администрация президента Дональда Трампа не отойдет от односторонних требований по разоружению.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что недавние пуски ракет Северной Кореей нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН, а также призвал лидера КНДР Ким Чен Ына вернуться к переговорам по денуклеаризации.

Напомним, 4 мая в Северной Корее запустили несколько ракет малой дальности. Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря.