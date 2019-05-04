Трамп: Ким Чен Ын знает, что я на его стороне

Новости мира: Трамп заявил, что верит в обещания Ким Чен Ына.

После последних военных испытаний КНДР, проходивших в ночь на субботу, президент США Дональд Трамп заявил, что верит договоренностям с Ким Чен Ыном и выразил уверенность о достижении мирного соглашения по денуклеаризации Северной Кореи.

Об этом глава Белого дома написал в субботу на официальной твиттер-странице.

"Все возможно в этом очень интересном мире, но я верю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает большой экономический потенциал для Северной Кореи и не делать ничего, чтобы помешать или покончить с этим. Он также знает, что я на его стороне, и не хочет нарушать свое обещание, которое он дал мне. Соглашение будет достигнуто!" - написал глава Белого дома.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 мая 2019 г.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу южнокорейская сторона заявила о новых испытаниях оружия в КНДР. Это произошло после неудачной попытки мирных переговоров по денуклеаризации Северной Кореи во время саммита глав США и КНДР в конце февраля во Вьетнаме.