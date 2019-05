Трамп поделился впечатлениями от разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп в субботу вновь заявил, что доволен пятничным телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России Путиным. Есть потрясающий потенциал для хороших или даже – отличных отношений с Россией, несмотря на все то, что вы читаете и видите в новостях от фейковых СМИ", - написал он в "Твиттере".

Он напомнил о том, как эти СМИ "вводили вас в заблуждение по теме "сговора с Россией".

"Мир может быть лучше и безопаснее. Это прекрасно", - подытожил американский президент.

Very good call yesterday with President Putin of Russia. Tremendous potential for a good/great relationship with Russia, despite what you read and see in the Fake News Media. Look how they have misled you on “Russia Collusion.” The World can be a better and safer place. Nice!

