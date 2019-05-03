Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

В Кремле опять назвали конфликт на Донбассе "внутриукраинским"

В Кремле опять назвали конфликт на Донбассе "внутриукраинским"
21:30 Пт, 3 Май 2019 Телеграф УНИАН

Путин в разговоре с Трампом снова назвал российскую оккупацию Донбасса "внутриукраинским конфликтом".

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом снова назвал российскую оккупацию Донбасса "внутриукраинским конфликтом".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств.

"Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - заявили в Кремле.

Коболев: Россия хочет создать искусственный газовый кризис в Украине

Как сообщалось ранее, телефонный разговор лидеров США и РФ, который состоялся сегодня, 3 мая, среди прочего касался Северной Кореи, возможности начала нового ядерного соглашения с возможным привлечением Китая, а также доклада Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы в США.

По информации пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, также стороны говорили об Украине и Венесуэле. В то же время она не уточнила, о каких именно вопросах говорилось в контексте Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кремль, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь