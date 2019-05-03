В Кремле опять назвали конфликт на Донбассе "внутриукраинским"

Путин в разговоре с Трампом снова назвал российскую оккупацию Донбасса "внутриукраинским конфликтом".

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом снова назвал российскую оккупацию Донбасса "внутриукраинским конфликтом".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств.

"Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - заявили в Кремле.

Как сообщалось ранее, телефонный разговор лидеров США и РФ, который состоялся сегодня, 3 мая, среди прочего касался Северной Кореи, возможности начала нового ядерного соглашения с возможным привлечением Китая, а также доклада Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы в США.

По информации пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, также стороны говорили об Украине и Венесуэле. В то же время она не уточнила, о каких именно вопросах говорилось в контексте Украины.