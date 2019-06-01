Новости мира: Индия приняла решение снять ограничения на полеты через свое воздушное пространство.

Индия сняла ограничения на полеты через свое воздушное пространство.

Об этом сообщили ВВС Индии в своем Twitter.

Ограничения были введены 27 февраля после воздушного боя самолетов Индии и Пакистана.

Источник телеканала NDTV заявил, что эта мера — знак Пакистану для открытия его воздушного пространства для полетов в Индию и из нее.

26 февраля ВВС Индии нанесли удар по находящемуся в Пакистане лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая ранее взяла ответственность за теракт на территории Индии с 45 жертвами.

К утру 27 февраля конфликт двух стран обострился: Пакистан сбил индийский МиГ-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16. При этом Исламабад информацию об уничтожении своего самолета отрицает.