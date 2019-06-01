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Родственники погибших в катастрофе MH17 потребовали разъяснений от премьера Малайзии

Родственники погибших в катастрофе MH17 потребовали разъяснений от премьера Малайзии
19:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Родственников погибших рейса МН17 возмутили сомнения премьера Малайзии в ответственности России.

Рабочая группа по установлению истины относительно рейса MH17, в которую входят родственники погибших, возмущена заявлениями премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, сомневающегося в том, что за этой трагедией стоит Россия.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

"Рабочая группа, состоящая из родственников жертв, погибших в катастрофе 17 июля 2014, требуют разъяснений от премьер-министра Махатхира Мохаммада", - говорится в сообщении.

В своем письме-обращении рабочая группа отметила, что "он игнорирует факты и интересы родственников жертв из Малайзии".

Как сообщалось ранее, правительство Нидерландов также требует разъяснений относительно последних заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17. Премьер Малайзии заявил, что хочет видеть больше весомых доказательств против РФ по делу об уничтожении пассажирского рейса МН17. Он также озвучил версию, что ракета могла быть из Украины.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

MH17: Малайзия требует доказательств вины России в катастрофе

Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских Вооруженных сил, дислоцируемой в Курске.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за катастрофу малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.

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Россия, Малайзия, MH17, Махатхир Мохаммад.
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