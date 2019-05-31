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MH17: Малайзия требует доказательств вины России в катастрофе

MH17: Малайзия требует доказательств вины России в катастрофе
13:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Правительство Малайзии поддерживает версию о российской ракете, однако не верит в вину именнно РФ.

Премьер-министр Малайзии Махатрхир Мохаммад потребовал более весомых доказательств вины России в катастрофе пассажирского рейса МН17, предложив версию, что ракету могли запустить боевики "ДНР" или вообще украинское правительство.

Об этом сообщает Malay Mali.

"Нужны более серьезные доказательства того, что ракету запустили россияне. Это могли быть и украинские повстанцы (боевики "ДНР" - ред.), это могло сделать и правительство Украины, потому что у них такие же ракеты", - заявил премьер Малайзии.

Также глава малайзийского правительства отметил, что сомневается в том, что "такая организованная часть могла допустить запуск ракеты", поскольку "российские военные должны были знать, что это пассажирский самолет". А еще он добавил, что Малайзия должна быть непосредственно привлечена к исследованию черного ящика сбитого самолета, поскольку он принадлежал этой стране и среди пассажиров МН17 были малазийцы.

Нидерланды и Австралия ведут переговоры с РФ о катастрофе MH17

Как сообщал Укринформ, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских Вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за катастрофу малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.

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Россия, Малайзия, Донбасс, Куала-Лумпур, ДНР, MH17.
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