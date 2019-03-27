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Нидерланды и Австралия ведут переговоры с РФ о катастрофе MH17

Нидерланды и Австралия ведут переговоры с РФ о катастрофе MH17
11:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Россия, Австралия и Нидерланды ведут консультации по делу о гибели рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

 Представители РФ, Австралии и Нидерландов в марте начали трехсторонние встречи по делу о крушении авиалайнера компании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году, сообщают в среду западные СМИ.

"Мы не можем вдаваться в детали процесса, потому что конфиденциальность играет здесь ключевую роль", - цитируют СМИ слова главы МИД Нидерландов Стефа Блока, сказанные в Сиднее на совместной пресс-конференции с австралийской коллегой Марис Пейн.

"Но я могу сказать следующее: мы по-прежнему привержены задаче добиться правды, справедливости и ответственности", - добавил он.

Кроме этого, С.Блок и М.Пейн заявили в среду, что после начала встреч с российской стороной они добились некоторых успехов в деле установления ответственных за крушение авиалайнера.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил в среду журналистам: "Были (консультации). Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер".

По его словам, договоренностей о проведении следующей трёхсторонней встречи "пока нет".

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", - отмечается в документе.

СБУ объявила в розыск одного из фигурантов дела MH17

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету "Малайзийских авиалиний", могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера.

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Россия, Австралия, Нидерланды, Донбасс, MH17.
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