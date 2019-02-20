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СБУ объявила в розыск одного из фигурантов дела MH17

СБУ объявила в розыск одного из фигурантов дела MH17
10:15 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украина объявила в розыск одного из фигурантов дела о крушении малазийского "Боинга" Иванникова.

Служба безопасности Украины 21 января объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления РФ Олега Иванникова, который, по данным расследований, был координатором боевиков во время крушения лайнера "Боинг" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в 2014 года.

Соответствующая карточка розыска опубликована в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте Министерства внутренних дел Украины. Согласно опубликованным данным, О.Иванникову, 1967 г.р., инкриминируются преступления по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации, руководство или участие в ней) и ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

В мае 2018 года ранее интернет-издания The Insider и Bellingcat со ссылкой на материалы расследований сообщили, что О.Иванников координировал действия боевиков в отдельных районах Луганской области. По данным расследования, он был офицером ГРУ Генштаба Минобороны РФ по крайней мере, до сентября 2017 года. Его направили в Украину в первой половине 2014 года, где он оставался до начала 2015-го.

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Bellingcat идентифицировала его, как фигуранта с позывным "Орион" из перехватов СБУ, и установила, что именно он был причастен к транспортировке ЗРК "Бук" из РФ в Украину, из которого был сбит самолет.

"Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

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СБУ, Донбасс, Боинг, Боинг 777, МН17.
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