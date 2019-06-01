Группа из восьми альпинистов потерялась в Гималаях

Новости мира: В Гималаях пропала группа из восьми альпинистов

Группа из восьми альпинистов пропала во время восхождения на вторую по высоте вершину Индии.

Об этом сообщает ВВС Украина.

"Команда, в состав которой входили трое британцев, а также австралийцы, американцы и индийцы, 13 мая начала восхождение на 7816-метровый пик Нандадеви в Гималаях. Группа должна была взойти на восточную часть вершины, которую еще не удавалось покорить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда альпинисты не вернулись в базовый лагерь, как планировалось, спасательные группы отправились на их поиск. Однако местный чиновник предупредил, что сильные дожди и снегопад в регионе влияют на эффективность поисков.

Фото, опубликованные на странице Мартина Морана, который возглавлял группу, в Facebook за день до начала подъема, говорят, что группа "начинает свое путешествие по холмам вблизи храма Ним Хароли Баба, Бховали".

Следующий пост от 22 мая, отправлен с их второго базового лагеря на высоте 4870 метров. В подписи Моран написал, что группа попытается достичь вершины горы, на которую еще никто не поднимался.

Имеют место противоречивые сообщения о том, когда именно группа планировала вернуться. Однако, по данным местных СМИ, они должны были добраться до базового лагеря Нандадеви в пятницу, 31 мая, а до соседнего села Мунсияри 1 июня.