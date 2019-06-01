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В Китае пояснили процедуру включения иностранных контрагентов в "черный список"

В Китае пояснили процедуру включения иностранных контрагентов в "черный список"
22:54 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Китай прокомментировал критерии включения иностранных лиц в список ненадежных субъектов.

Министерство коммерции КНР пояснило процедуру включения иностранных юридических и физических лиц в список ненадежных субъектов. Как сообщил в субботу глава отдела международных договоров юридического департамента Минкоммерции КНР Ван Хэцзюнь, слова которого приводит агентство Xinhua, ведомство будет учитывать четыре основных фактора, передает УНН.

"Во-первых, министерство будет оценивать, осуществлялись ли в отношении китайских компаний блокада и иные дискриминационные меры. Во-вторых, проверять, предпринимает ли иностранный субъект какие-либо действия в некоммерческих целях, способные нарушить правила рынка и принципы договорных обязательств", — сообщил представитель Минкоммерции.

В-третьих, по словам Ван Хэцзюня, министерство будет учитывать, "привела ли деятельность иностранного физического или юридического лица к материальному ущербу китайского предприятия и связанных с ним отраслей", и в-четвертых, оценивать, "представляет ли поведение иностранного субъекта потенциальную угрозу для национальной безопасности КНР".

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"После того, как физическое или юридическое лицо будет включено в список ненадежных субъектов, в его отношении будут проводиться определенные процедуры расследования", — указал представитель ведомства.

Он также призвал китайские предприятия "сохранять бдительность и предотвращать всевозможные риски при заключении сделок с иностранными субъектами, в особенности с теми, которые были внесены в список ненадежных".

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Китай, Ван Хэцзюнь, Ненадежные субъекты.
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