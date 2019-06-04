В Индии исчез с радаров военный самолет Ан-32, который был произведен в Украине

Новости мира: Военно-транспортный самолет Ан-32, принадлежавший ВВС Индии, пропал с радаров после вылета из аэропорта в Джохарте.

Военно-транспортный самолет Ан-32, который принадлежал ВВС Индии, исчез с радаров после взлета с индийского аэродрома в Джорхате.

На поиски самолета производства завода "Антонов" отправились военно-транспортные самолеты C-130J и Ан-32, а также военный вертолет Ми-17, пишет Times Of India. На борту судна находились 13 человек - 8 членов экипажа и 5 пассажиров.

По информации президента украинского госпредприятия Александра Донца, с 2009 года завод построил и передал заказчикам десять самолетов семейства Ан-32, а также 4 единицы Ан-148 и 6 Ан-158.

Ранее сообщалось, что самолет бангладешской авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Янгон в Мьянме. Самолет национального авиаперевозчика Бангладеш Bombardier Dash 8 рухнул на взлетную полосу. Инцидент произошел во время посадки самолета. Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет. По данным международных СМИ на борту находилось 33 человека, а самолет съехал с посадочной полосы и развалился на 3 части.