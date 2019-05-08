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Самолет в Мьянме потерпел крушение

Самолет в Мьянме потерпел крушение
18:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: В аэропорту Янгон в Мьянме на взлетной полосе произошел инцидент с разрушением пассажирского самолета.

Самолет бангладешской авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает в среду газета "Мьянма таймс".

По данным газеты, самолет национального авиаперевозчика Бангладеш Bombardier Dash 8 рухнул на взлетную полосу. Инцидент произошел во время посадки самолета. Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет.

По данным международных СМИ на борту находилось 33 человека, а самолет съехал с посадочной полосы и развалился на 3 части.

Работа аэропорта приостановлена.

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Мьянма, Самолет, Бангладеш, Крушение самолета, Biman, Bombardier Dash 8.
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