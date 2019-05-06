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Авиакатастрофа в Шереметьево: В сети появилось еще одно видео из салона

Авиакатастрофа в Шереметьево: В сети появилось еще одно видео из салона
08:34 Сегодня Телеграф УНН

В сети появилось новое видео из салона горящего лайнера в Шереметьево.

Telegram канал Baza опубликовал еще одно видео из горящего лайнера, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, передает УНН.

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03 по московскому времени (на данный момент совпадает с киевским — ред.). В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку.

Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов.

Следственный комитет официально сообщил, что погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Всего на борту самолета находились 78 человек. В Минздраве РФ говорят о 38 выживших, в СК — о 37. Официальный представитель "Аэрофлота" сообщил, что эвакуация заняла 55 секунд — меньше, чем положено по нормативам. В то же время, "Коммерсант FM" со ссылкой на источники сообщает, что множество пассажиров "тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь".

Основная версия крушения SSJ-100 в Шереметьево - удар молнии

Причина пожара на борту пока неясна. Как пишет ТАСС, пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния. Источники сообщают, что пожар начался уже на земле, при неудачной посадке — самолет совершил посадку с первого раза, но на середину полосы, после чего ударился носом о полосу и загорелся. Предполагается, что элементы стойки шасси могли попасть в двигатель. "Аэрофлот" в официальном заявлении подтвердил информацию о возгорании двигателя после посадки. По данным источника одного из СМИ, первоначальное решение о возврате в аэропорт командир экипажа принял из-за потери радиосвязи: какое-то время экипаж общался с диспетчером по резервному каналу, но позже отказал и он.

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Авиакатастрофа, Москва, Шереметьево.
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