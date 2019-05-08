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В РФ отменили уже 3 рейса на самолетах Sukhoi Superjet 100

В РФ отменили уже 3 рейса на самолетах Sukhoi Superjet 100
14:51 Сегодня Телеграф Укринформ

В России за сутки отменили вылет трех Sukhoi Superjet 100, который загорелся в Шереметьево.

В течение суток с вечера 7 мая по первую половину дня 8 мая в России отменили сразу три рейса самолетов серии Sukhoi Superjet 100.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Вылет самолета SSJ из Ростова-на-Дону в Москву в 05:40 8 мая отменили из-за технической неисправности, пассажиров уже отправили другими рейсами. С чем связана неисправность, уточнено не было.

Также утром 8 мая был отменен рейс "Аэрофлота" SSJ-100 из Шереметьево в Минск, причиной в авиакомпании назвали "замену воздушного судна по техпричине".

Ранее, поздно вечером 7 мая, из аэропорта не смог вылететь в Ригу еще один Sukhoi Superjet 100. По одним данным, пассажиры сообщили о запахе гари, по другим — к нему отправили пожарную машину сами службы Шереметьево. Пассажиров отправили другим лайнером Superjet.

Как сообщалось, вечером 5 мая в Шереметьево загорелся при экстренной посадке SSJ-100 "Аэрофлота", погиб 41 человек. Минтранс заявил, что пока не видит оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100.

Напомним, ирландская авиакомпания CityJet, единственный европейский эксплуатант Sukhoi Superjet 100, перестала использовать российские самолеты из-за проблем с обслуживанием, в частности, нехватки запчастей.

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Самолет, РФ, Аэрофлот, Шереметьево, Sukhoi Superjet-100.
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